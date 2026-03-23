Referendum sulla giustizia affluenza definitiva | in provincia di Taranto ha votato il 50,71%

Tarantini Time Quotidiano Si chiude al 50,71% l’affluenza alle urne in provincia di Taranto per il referendum sulla giustizia. Il dato definitivo, registrato alle ore 15 di lunedì 23 marzo alla chiusura dei seggi, conferma una partecipazione complessiva moderata. Nel capoluogo, Taranto si ferma al 49,24%, leggermente al di sotto della media provinciale. Nel dettaglio, il dato più alto si registra a Monteparano con il 59,07%, seguito da Martina Franca (56,20%), Carosino e Fragagnano (entrambi al 55,89%) e Laterza (55,81%). Sopra il 54% anche Castellaneta (54,19%) e Maruggio (54,15%), mentre superano il 53% Mottola (53,85%) e Monteiasi (53,43%). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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