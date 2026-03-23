Referendum sulla giustizia affluenza boom al 63,44% nella Tuscia | i dati comune per comune

Urne chiuse alle 15 del 23 marzo, via allo spoglio. I cittadini sono stati chiamati a esprimersi su norme di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare Referendum sulla giustizia, seggi chiusi definitivamente dopo due giorni di voto. Nella Tuscia si è recato alle urne il 63,44% degli aventi diritto. Dalle 15 di lunedì 23 marzo, via allo spoglio delle schede. Clicca qui per i risultati in tempo reale a Viterbo e provincia. L'affluenza più alta è stata registrata ad Arlena di Castro (73,29%), mentre quella più bassa a Faleria (57,90%). A Viterbo città si è recato alle urne il 63,58%. Solo il primo giorno, domenica 22 marzo, in provincia ha votato il 48,10%. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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