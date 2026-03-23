Referendum giustizia l' affluenza | gli aggiornamenti e tutti i dati comune per comune

È l'ora della verità. Le urne del referendum costituzionale sulla giustizia si sono chiuse alle 15 di lunedì 23 marzo. E ora comincia lo scrutinio per scoprire se ha vinto il sì o il no. Secondo una prima lettura dei dati l'affluenza media in Umbria è intorno al 65%. In Italia il dato è di circa il 58%. A Corciano il dato definitivo è del 67.2% di affluenza. A Bastia Umbra è il 64.2%. Perugia fa registrare il 67.5%, Paciano il 68.2%. Alle 23 di domenica 22 marzo in Umbria ha votato il 50,11 per cento degli aventi diritto. Il Cuore Verde d'Italia supera la media nazionale (46,07%) di circa tre punti percentuali. Sopra ci sono solo Emilia-Romagna 53. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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