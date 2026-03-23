Referendum sulla Giustizia, affluenza alle 23: dato record a confronto con 2020, 2022 e 2025. La classifica delle regioni per partecipazione al voto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 23 di domenica oltre 45%: chi può vincere con il boom di voti

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