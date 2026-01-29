Chi può vincere il referendum sulla giustizia | i sondaggi l' incognita affluenza e l' età dei votanti

L’affluenza alle urne potrebbe fare la differenza nel risultato del referendum sulla giustizia. I sondaggi danno ancora un vantaggio ai favorevoli, ma l’incertezza resta sull’affluenza, che potrebbe cambiare tutto. La domanda vera è se i cittadini andranno a votare in massa o meno. La partecipazione potrebbe essere la chiave per capire chi avrà la meglio alla fine.

Gli istituti di sondaggi danno i 'sì' in vantaggio (con l'eccezione di Ixè), ma è ancora presto per decretare vinti e vincitori L'affluenza sarà decisiva. Forse sì. Ma in che modo? I sondaggi sul referendum costituzionale vedono il fronte dei favorevoli ancora in vantaggio. Ma è ancora presto per fare i conti. Lo ammettono gli stessi sondaggisti. "In un campo come quello referendario servirebbero almeno 12 o 14 punti percentuali per avere qualche certezza" dice oggi in un'intervista al 'Centro' Roberto Weber, presidente di Ixè. Un sondaggio pubblicato qualche giorno fa dall'istituto ha galvanizzato la fazione dei contrari alla riforma.🔗 Leggi su Today.it

Secondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%.

