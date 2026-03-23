Affluenza record al 59%. Tantissimi gli italiani che si sono recati alle urne per quanto riguarda un tema che sta molto a cuore alla politica Ecco lo spoglio in diretta per quanto riguarda il referendum sulla riforma della giustizia 2026. Le proiezioni in tempo reale e i risultati indicano ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum su riforma della giustizia 2026, LO SPOGLIO IN DIRETTA, il NO verso la vittoria con il 53,1%, SÌ fermo al 46,9%

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Veneto, lo spoglio e i risultati del referendum sulla riforma della giustizia in diretta: affluenza al 63% in regioneLa percentuale degli aventi diritto che si è espressa sulla riforma della giustizia in Veneto è attorno al 63%.

Referendum giustizia 2026 | A MUSO DURO con Luca Palamara

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Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia del 22 - 23 marzo 2026.

Chiusi i seggi, via alla conta per il referendum. I primi dati e tutti gli exit poll vedono il No oltre il 50%Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare (o respingere) una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento che modifica diversi articoli della Costituzione. Il tema è molto ... today.it

Chiusi i seggi, via alla conta per il referendum. Il no sarebbe in vantaggioIl 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare (o respingere) una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento che modifica diversi articoli della Costituzione. Il tema è molto ... today.it

Risultati Referendum Giustizia, YouTrend per Sky TG24: ha vinto il “NO” facebook

REFERENDUM | L'instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. L'affluenza si attesta in una f x.com