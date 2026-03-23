Gli italiani bocciano la riforma della Giustizia varata in Parlamento dal governo Meloni. L'esito del referendum confermativo vedono il NO avanti rispetto al SI: su 25738 sezioni scrutinate il NO è al 54,77%, il SI al 45,23% Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende per "motivi personali". Secondo l’instant poll Youtrend per Sky TG24, tra chi ha votato Sì, le ragioni di merito dominano in modo netto. Il primo fattore citato è il sostegno alla separazione delle carriere nella magistratura (59%), seguita dal sostegno alla divisione del CSM in due rami (35%) e all’istituzione di un’Alta Corte disciplinare (34%). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, gli italiani bocciano la riforma. I dati ufficiali: su 22536 sezioni scrutinate il SI al 45,52%, il NO al 54,58%

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