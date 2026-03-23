Affluenza in chiaro aumento, rispetto alle ultime consultazioni referendarie, con marcate differenze tra le diverse aree del Paese. La prima giornata di voto sulla riforma della giustizia ha mostrato un’evidente inversione di tendenza, rispetto al recente passato, sul fronte della partecipazione alle urne: quasi 10 punti in più rispetto al precedente del referendum costituzionale del 2020 sul taglio del numero dei parlamentari. Alle 19 di ieri aveva votato quasi il 39 per cento degli aventi diritto (precisamente il 38,9), con un ulteriore balzo rispetto al dato (già positivo) delle 12, quando l’affluenza era stata di quasi il 15 per cento. In assoluto, si tratta del dato più alto dell’affluenza (alla stessa ora) nelle precedenti consultazioni referendarie in cui si è votato per due giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Referendum, su l'affluenza: alle 23 oltre il 46%. Roma e Milano tra le prime, male Campania e Calabria

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Savona, affluenza in crescita. Referendum, in provincia ha votato il 42%: un dato superiore alla media ligure e a quella nazionaleSavona – Affluenza superiore alla media nazionale, in provincia di Savona, per il referendum sulla giustizia. Alle 19 di ieri alle urne, dei circa 213 mila aventi diritti, si è recato ai seggio il 42, ... ilsecoloxix.it

Corriere della Sera. . Alle ore 23 urne chiuse: l'affluenza supera il 45%: è il dato più alto per un referendum con il voto su due giorni. Si riparte domani, lunedì 23 marzo: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Tutti gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il link nel pri facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com