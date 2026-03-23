Alle 23 urne chiuse: oltre 6 punti in più rispetto alla consultazione del 2020. Seggi aperti anche lunedì 23 dalle ore 7 alle 15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Giustizia, affluenza record. Alle 23 è al 46%: il dato più alto in un referendum su due giorni. La spinta del Centro-Nord

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