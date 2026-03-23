"Ecco il più grande esperto di referendum costituzionali.". Enrico Mentana si collega con l'esterno di Palazzo Madama: c'è Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, gongolante per la vittoria del No al referendum sulla giustizia. E il direttore del TgLa7, nel corso del suo speciale, infierisce sull'ex premier ricordando indirettamente a lui e ai telespettatori a casa quello che accadde nel dicembre del 2016. Un altro referendum costituzionale, quello firmato da Maria Elena Boschi per la riforma del Senato, con l'allora capo del Partito democratico che promise: "Se vince il No, lascio la politica". Alla fine vinse davvero il No, con il 60% dei voti, e lui si "limitò" a dare le dimissioni da Palazzo Chigi, restando però nell'agone parlamentare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, speciale TgLa7: Renzi fa il galletto, Mentana lo impallina. "Il più grande esperto..."

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