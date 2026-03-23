La lunga notte del referendum sulla giustizia regala anche momenti di televisione destinati a far discutere. Durante lo speciale di Enrico Mentana su La7, riflettori puntati su Palazzo Madama, dove è collegato Matteo Renzi, visibilmente soddisfatto per la vittoria del No. L’introduzione del direttore è tutt’altro che neutra. “Ecco il più grande esperto di referendum costituzionali.”, ironizza Mentana, innescando subito un riferimento implicito al precedente più ingombrante nella carriera politica di Renzi: il voto del 2016. Il richiamo è chiaro al referendum costituzionale del 2016, quello legato alla riforma del Senato promossa da Maria Elena Boschi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ecco il più grande esperto…”. Referendum, Renzi esulta in diretta e Mentana lo gela così

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