Referendum si vota fino alle 15 Affluenza record Meloni | Una buona notizia Picchi di votanti a Milano Bologna e Firenze

Da xml2.corriere.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«In generale la democrazia è una buona notizia». Così la premier Giorgia Meloni, all'uscita del seggio di Spinaceto, a Roma, dove si è recata questa mattina per il voto al referendum sulla giustizia, rispondendo a una domanda di LaPresse sul dato per l'affluenza. (Claudio Del Frate) Il sito Youtrend (specializzato in analisi dei flussi elettorali) stima che l’affluenza finale al referendum oscillerà tra il 56 e il 60%. Nella mattina di oggi, lunedì, la corsa al voto sembra essere più lenta rispetto a ieri. Mentre nella prima giornata di apertura dei seggi l’afflusso dei votanti cresceva a un ritmo del 3% l’ora, oggi la progressione è attestata attorno all1,5. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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