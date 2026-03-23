(di Luca Angelini) Ha già votato quasi un elettore su due e c'è ancora mezza giornata per andare ai seggi. Un’affluenza così alta non se l’aspettava nessuno (anche se il nostro Aldo Cazzullo, rispondendo ai lettori, aveva spiegato perché sarebbe stata maggiore che alle amministrative): alle 23 di ieri, al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura ha votato il 46,07% degli aventi diritto. La percentuale più alta di sempre nel primo giorno di una consultazione confermativa in due date (senza quorum). E c’è tempo anche oggi, dalle 7 alle 15, per andare alle urne e far salire il dato. Che potrebbe, alla fine, non essere troppo lontano dal record del 68,5% del 4 dicembre 2016 (quando venne bocciata la riforma Boschi-Renzi). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Giustizia, riaperti i seggi: si vota fino alle 15. Affluenza record: 46%. Traina il Centro-Nord, i picchi di Milano, Bologna e Firenze

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