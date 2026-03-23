Lo spoglio delle schede prenderà il via subito dopo la chiusura delle urne. Il primo dato che il ministero degli Interni diffonderà sarà quello sull'affluenza definitiva, che alle 23 di domenica 22 marzo era del 46,07% (un record per i referendum costituzionali). Ma ancora prima di sapere quanti italiani hanno votato, ci si potrà fare un'idea sul possibile esito del referendum grazie ai primi exit poll, che come sempre saranno disponibili dalle 15 in punto. Man mano che procederà lo spoglio, il Viminale fornirà i dati aggiornati in tempo reale sulla piattaforma Eligendo. Ma quando conosceremo i risultati definitivi? A meno di improbabili intoppi, nel tardo pomeriggio l'esito sarà già consolidato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Referendum, si vota fino alle 15. Meloni su X: partecipare è importante. Affluenza record: picchi a Milano, Bologna, Firenze

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