“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » Referendum: affluenza ore 23 intorno al 46 per cento in Italia e al 39 per cento in Puglia Prima giornata di votazioni Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Referendum: affluenza ore 23 intorno al 46 per cento in Italia e al 39 per cento in Puglia Prima giornata di votazioni

Articoli correlati

Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domaninotizia in aggiornamento L'articolo Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino...

Referendum: affluenza ore 12 intorno al 14 per cento in Italia, intorno al 12 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domaninotizia in aggiornamento L'articolo Referendum: affluenza ore 12 intorno al 14 per cento in Italia, intorno al 12 per cento in Puglia Al voto fino...

Contenuti utili per approfondire Puglia Prima

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, alle 19 affluenza nazionale al 38,90%. Bari sotto la media; Referendum costituzionale, le ultime ore di campagna elettorale in Puglia: piazze e incontri, tutti gli appuntamenti; Referendum sulla giustizia: un incontro pubblico del Comitato per il NO a Ruvo di Puglia; Referendum Giustizia, affluenza oltre il 44%: è boom della partecipazione.

Referendum, in Puglia e Basilicata affluenza ancora bassoAffluenza ancora bassa alle 12 in Puglia e Basilicata, ma la giornata può cambiare il dato. Seguito il voto di Antonio Decaro e Francesco Paolo Sisto; risultati in diretta da domani alle 15 su TRM Net ... trmtv.it

Referendum giustizia, affluenza contenuta in Puglia: alle 12 ha votato poco più del 12%Affluenza in chiaroscuro in Puglia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alla prima rilevazione ufficiale delle ore 12, ha votato il 12,12% degli aventi diritto, un dato infe ... trnews.it

Alla prima rilevazione ufficiale delle ore 12, in Puglia ha votato il 12,12% degli aventi diritto facebook