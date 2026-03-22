È del 38,9% l'affluenza alle ore 19 nei 61.533 seggi allestiti in Italia per il referendum sulla giustizia. La regione con l'affluenza più alta è l'Emilia Romagna (46,29%), quella con il dato più basso la Sicilia (28,77%). La prossima rilevazione è prevista alle ore 23. A Roma il dato alle 19 è del 44 per cento. Secondo quanto riportato dal sito Eligendo, nella Regione Lazio l'affluenza è stata del 41,21 per cento. Nella città di Frosinone, il 40,09 per cento degli aventi dirittoè andato alle urne, a Latina il 41,45 per cento, a Rieti il 40,94 e a Viterbo il 43,19 per cento. A livello provinciale, a Roma l'affluenza è stata del 42,39 per cento, seguita dalla provincia di Viterbo (41,31 per cento), Rieti (38,84 per cento), Latina (37,59 per cento), e Frosinone (36,23 per cento). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, alle 19 l'affluenza è al 39 per cento. Quesito, voto e spoglio: cosa c'è da sapere

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum: affluenza ore 19 al 38,9 per cento in Italia e al 30,96 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domani

Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domaninotizia in aggiornamento L'articolo Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino...

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Tutti gli aggiornamenti su Referendum alle 19 l'affluenza è al 39...

Temi più discussi: Referendum a Milano, affluenza al 17% alle 12. Il comitato: Gravi irregolarità; Referendum: urne aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15; Referendum giustizia 2026: affluenza alle 19 nel Brindisino poco sopra il 30 per cento; Referendum, alle 19 affluenza al 28,8%: dieci punti in meno del dato nazionale. Sicilia maglia nera.

Alle 19 l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è quasi del 39 per centoAlle 19 di domenica ha votato al referendum per la riforma della giustizia quasi il 39 per cento degli aventi diritto: il dato non è ancora definitivo, dal momento che mancano ancora i dati sulle ulti ... ilpost.it

Affluenza al referendum, in Alto Adige si è votato meno che in qualunque altra regioneAlle ore 19 aveva votato solo il 26,45% degli aventi diritto. Molto meglio il Trentino con il 43,20%. Sopra il 40% solo Bolzano, Bronzolo e Laives ... rainews.it

++ Referendum sulla giustizia, alle 19 affluenza oltre il 37% ++ facebook

Urne aperte per il referendum sulla giustizia dalle 7 alle 23, ecco come si vota. Alle 19 affluenza al 37% - News x.com