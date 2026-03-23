(Claudio Del Frate) Se il dato sull’affluenza (oltre il 58%) è molto alto, assai diversificata è la “mappa” della partecipazione tra nord e sud. Secondo il sito Eligendo (basato su dati ufficiali del Viminale), con 37.000 sezioni pervenute in Emilia Romagna ha espresso la sua preferenza il 65,4% degli elettori. Al capo opposto la Sicilia ha un dato di poco superiore al 46%. In generale, la mobilitazione vede due aree contrapposte: al Nord l’affluenza è molto sopra il 60%, al Sud oscilla tra il 40 e il 50. Secondo i primi dati della piattaforma Eligendo, l'affluenza è al 58,7%. Exit poll di OpinioRai Sì 47-51% No 49-53% ??Exit poll di SwgLa 7??Sì 47-51% No 49-53%?Instant poll di YouTrend per Sky:??Sì 46,5-50,5%No 49,5-53,5% Alle 15 usciranno tre exit poll: OpinioRai, SwgLa7 e YoutrendSky. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Referendum, gli exit poll di La7 e Rai: il No è avanti, tra il 49 e il 53%. Il Sì tra il 47 e il 51%. Affluenza record: è al 58% Lo spoglio live

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