Nayt, artista con una carriera iniziata nel 2009 all'età di 14 anni, commenta il problema di rappresentare le donne nella società e la difficoltà dei fuorisede di votare al referendum. La sua riflessione riguarda le sfide che incontrano le persone nel partecipare ai processi democratici e la percezione che il sistema renda complicato il voto in determinate condizioni.

Risaliamo la corrente della sua vicenda artistica, caro nayt. La prima volta sul palco? “Siamo nel 2009, ho 14 anni. Un pub che sotto ha una piccola sala. Il pubblico è composto dai miei amici. Mettiamo una base, prendo il microfono e vado. Non ricordo neppure il nome della canzone. Loro mi fomentano. So che sta nascendo qualcosa”. Dove siamo? “Roma, all’Arco di Travertino, insomma dalle parti del mio quartiere, il Quadraro. Quel localetto oggi non esiste più”. Il Quadraro. Nel ’44 i nazisti lo chiamavano il “nido di vespe”. “L’alveare. Si sente ancora oggi l’eco lontana di quella capacità di resistere. E poi è ‘quella’ Roma dove se non sei sincero ti smascherano, ti ‘sgamano’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La società ha un problema nel raccontare le donne. I fuorisede non posso votare al Referendum? In questo Paese pare non ci sia mai la volontà di rendere facili le cose”: parla nayt

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