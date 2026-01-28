Questa volta il voto fuorisede non è stato previsto per il referendum. Dopo averlo sperimentato alle Europee del 2024 e averlo esteso ai lavoratori nel giugno 2025, l’assenza di questa opzione si fa sentire. L’appello di Schlein al governo è chiaro: “Non si può tornare indietro”. Ora si aspetta di capire se il governo cambierà rotta o se il voto resterà limitato agli elettori in sede.

Era stato sperimentato alle Europee del 2024 (ma solo per gli studenti), poi è stato replicato e ampliato anche ai lavoratori in occasione dei referendum su cittadinanza e lavoro del giugno del 2025. Adesso però non c’è traccia del voto per i fuorisede per il prossimo referendum sulla giustizia. Diversamente da quanto avvenuto nelle scorse consultazioni, infatti, il governo di Giorgia Meloni non ha previsto nel decreto sulle consultazioni elettorali l’estensione del diritto di voto agli studenti e ai lavoratori fuorisede. Si tratta di circa 5 milioni di persone che adesso corrono il rischio di non potere esercitare il loro diritto, a meno di pagare un biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per tornare nel loro comune di residenza in occasione del voto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per il referendum non è stato previsto il voto fuorisede. L’appello di Schlein al governo: “Non si può tornare indietro”

Approfondimenti su Schlein Governo

Il referendum costituzionale del marzo 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati si svolgerà senza la partecipazione di circa cinque milioni di fuorisede, esclusi dal voto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Schlein Governo

Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No - CGIL; Referendum 2026. Elettori temporaneamente residenti all'estero; Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO.

Referendum, l’avvocato dei 15 giuristi: Al Tar si può vincere, il governo rischia. Persino Berlusconi aspettò i tre mesiPietro Adami ha discusso il ricorso dei promotori della raccolta firme: I giudici sono consapevoli dell'importanza della questione, potrebbero rivolgersi alla Consulta ... ilfattoquotidiano.it

Matteo Zuppi scende in campo per il Referendum sulla Giustizia, l'appello tra le righe per il NoAlla vigilia del Referendum di marzo, Matteo Zuppi chiede partecipazione e parla di equilibrio tra poteri: un passaggio letto come un invito al No ... virgilio.it

Perché Elly #Schlein evita di esporsi sul referendum Secondo Padellaro la risposta è tutta politica - facebook.com facebook

Intervista a Chiara Braga: Sì al referendum Rispetto ma non capisco, Schlein è un’opportunità anche per i riformisti x.com