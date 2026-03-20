Nella scuola dove si svolge il seggio elettorale sono stati affissi cartelli con frasi come «I No sono preziosi», «i No costano fatica» e «i No aiutano a crescere». Questi messaggi non sono semplici slogan, ma vengono mostrati in un contesto legato alle elezioni. La presenza di queste scritte ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel luogo.

«I No sono preziosi», «i No costano fatica», e ancora: «i No aiutano a crescere». Non sono slogan della campagna ufficiale contro la riforma della giustizia ma frasi scritte in vernice rossa e a lettere maiuscole su cinque fogli comparsi ieri, uno dietro l'altro, sui muri al secondo piano della scuola elementare Crispi, parte dell'istituto comprensivo Gianicolo di Roma. Proprio nelle classi di quel corridoio - sarà un caso - domenica e lunedì verranno aperte tre sezioni elettorali per il referendum. E infatti a qualcuno l'iniziativa è subito sembrata ambigua, un tentativo di influenzare in extremis gli elettori, aggirando il silenzio elettorale e il divieto di propaganda ai seggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, cartelli choc nella scuola seggio elettorale: "I No sono preziosi"

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