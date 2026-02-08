Vogliamo arrivare nel Regno Unito | 48 migranti salvati dalla guardia di finanza sbarcano a Lampedusa

Quarantotto migranti, tra cui un minore, sono sbarcati questa mattina a Lampedusa. La guardia di finanza li aveva recuperati al largo con le motovedette V836 e V1104. I migranti hanno detto di voler arrivare nel Regno Unito. Ora sono stati portati sull’isola, dove si attendono eventuali procedure.

Quarantotto migranti, fra i quali un minore, sono stati salvati dalle motovedette V836 e V1104 della guardia di finanza, al largo di Lampedusa. Egiziani, sudanesi e iracheni, che viaggiavano su un barcone di 10 metri, hanno raccontato di essere partiti da Zawia, in Libia, ieri sera alle ore 22 e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Lampedusa GuardiaDiFinanza

Nelle ultime ore, la guardia costiera ha soccorso due barconi provenienti dalla Libia, portando a terra a Lampedusa un totale di 116 migranti.

Durante la notte, a Lampedusa, sono sbarcati 81 migranti dopo il recupero di un barcone di 12 metri da parte delle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lampedusa GuardiaDiFinanza

Argomenti discussi: Musk unisce SpaceX e xAI, nasce un colosso da 1.250 miliardi. Il fondatore di Tesla punta ad una nuova scommessa vincente; L'arte prescritta come una cura: la salute si ritrova nei musei | Libero Quotidiano.it; Sei Nazioni, Lamaro: Vogliamo crederci e puntare a vincere tutte le partite.

Regno Unito, dalla padella Ue alla brace TrumpGli USA vogliono colonizzare il Regno Unito con gli standard, soprattutto agroalimentari. C'era una volta un popolo che decise di uscire dalla Ue per essere rule maker e non rule taker Al (...) ... agoravox.it

BIRIKINA RACCONTA 7 Febbraio 1999 BLONDIE è andato al numero 1 della classifica dei singoli con 'Maria', dando al gruppo il loro sesto singolo numero 1 nel Regno Unito, 20 anni dopo il loro primo numero 1 "Heart of Glass". All'età di 54 anni, la cantant facebook

Regno Unito: perquisizioni nelle abitazioni di Mandelson dopo le rivelazioni sui rapporti con Epstein x.com