Referendum Sadegholvaad rompe gli schemi | Voto no senza paura ma basta clima da curva

Sadegholvaad ha annunciato che voterà no al referendum sulla giustizia, criticando il clima acceso e le tensioni che si sono create nei giorni scorsi. La sua decisione arriva dopo aver osservato come il dibattito si sia trasformato in una vera e propria sfida tra tifoserie, con cori e insulti che hanno preso il posto di un confronto serio. L’esponente del Partito Democratico ha sottolineato che il suo voto non deriva dalla paura di un ritorno del fascismo, ma dalla convinzione che questa riforma rappresenti un passo indietro per il garantismo. Secondo lui, il governo sta spostando il sistema giudiziario verso una log

Il primo cittadino interviene sul referendum costituzionale sulla giustizia e critica le contrapposizioni tra schieramenti: “Le istituzioni non possono alimentare divisioni e sospetti” “Io voterò no al referendum sulla giustizia. E non per paura del ritorno del fascismo. Semplicemente perché credo che questa riforma sia un evidente passo indietro sul fronte del garantismo, spostandosi sempre più su una vocazione poliziesca del governo della giustizia”. A scendere in campo, con la sua posizione in ottica referendum, è il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il sindaco interviene nel dibattito politico nazionale, prendendo posizione sul referendum costituzionale sulla giustizia e denunciando la deriva da tifo ideologico che, a suo avviso, sta soffocando ogni spazio di dialogo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Tifosi del Chieti, la Curva Volpi rompe il silenzio: “Ora basta” La Curva Volpi del Chieti interviene per rompere il silenzio e rivolgersi ai propri tifosi. Kelsey grammer svela la verità su trump e rompe gli schemi di hollywood Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Venerdì 20 febbraio avremo con noi Gianni Cuperlo per una serata completamente dedicata al perché sarà importante votare e soprattutto votare NO al prossimo Referendum sulla Giustizia. Saranno nostri ospiti anche Claudia Gabellini, responsabile p - facebook.com facebook