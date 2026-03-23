Bologna lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | in Emilia-Romagna affluenza più alta d' Italia

Tre i punti cardine della riforma, che interviene sull'organizzazione della magistratura: la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici; lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura (uno per le toghe requirenti e uno per le giudicanti); la creazione di un'Alta corte disciplinare, che si occuperà di procedimenti ed eventuali sanzioni al posto del Csm. Sono oltre 3 milioni e 365mila gli elettori dell’Emilia-Romagna chiamati al voto il 22 e 23 marzo, per esprimersi sul Referendum Costituzionale. A questi si aggiungono anche quasi 230mila elettori che votano dall’estero.I seggi, suddivisi in 4.525 sezioni, saranno aperti domenica 22 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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