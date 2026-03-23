Referendum riaperti i seggi Alle 23 affluenza record al 46%

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Referendum sulla giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46%. Campania al 38% ROMA (ITALPRESS) – Urne riaperte alle 7 per il referendum confermativo della legge costituzionale su “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I seggi rimarranno aperti fino alle 15, poi partirà lo spoglio. Nella giornata di ieri l’affluenza alle 23 è stata del 46,07%, cifra record.-foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Il costo invisibile degli attacchi informatici: come affrontare le sfide della. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Referendum, affluenza record al 46%. Seggi riaperti dalle 7 fino alle 15Urne aperte e affluenza in crescita fino a un dato record per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia al quale...

Referendum, alle 7 riaperti i seggi: si vota fino alle 15. Domenica affluenza al 46%: tutti i dati regione per regioneHanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di...

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum riaperti i seggi Alle 23...

Temi più discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia 2026: aperti i seggi a Messina; Referendum: aperti i seggi, si vota oggi e domani; Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. I dati sull'affluenza di domenica 22 marzo; Referendum sulla giustizia, urne aperte: ecco le istruzioni e le informazioni sui seggi a Palermo.

Referendum, alle 7 riaperti i seggi: si vota fino alle 15. Domenica affluenza al 46%: tutti i dati regione per regioneRiaperti i seggi per l'ultima giornata di voto referendario. Ecco i dati dell'affluenza regione per regione registrati domenica. ilfattoquotidiano.it

Il 46 per cento degli italiani ha votato per il Referendum. Seggi riaperti, si vota fino alle 15La percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni. Emilia-Romagna e Toscana le regioni con la più alta affluenza ... ilfoglio.it

Referendum riforma giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15: affluenza record x.com

REFERENDUM | Secondo i sondaggisti, una bassa percentuale di votanti avrebbe potuto favorire un’affermazione del No, una partecipazione maggiore viceversa avrebbe potuto avvantaggiare il Sì. Ma sarà davvero così Carlo Bertini facebook