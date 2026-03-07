Al Tg2 con la croce celtica ma hanno capito male L’attacco da Pd M5s Iv e Avs al giornalista Rai | cosa significa quella spilla

Durante la trasmissione Tg2, il giornalista Andrea Romoli è stato notato con una spilla a forma di croce celtica sul bavero della giacca. Successivamente, alcuni rappresentanti di partiti come Pd, M5s, Iv e Avs hanno espresso commenti critici riguardo all’oggetto, interpretandolo come simbolo controverso. Tuttavia, si è poi chiarito che si trattava di un malinteso sulla forma e il significato della spilla.

Eppure sembrava proprio una croce celtica quella sul bavero della giacca del giornalista del Tg2 Andrea Romoli. Almeno così erano convinti di aver visto i capigruppo dei partiti di opposizione in commissione di Vigilanza Rai. Peccato però che quella spilla rappresentasse tutt’altro che il simbolo nazifascista. A trasecolare davanti alla Tv durante l’edizione delle 20.30 del Tg2 sono strati i capigruppo Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs). Da loro è partita una nota congiunta con cui hanno chiesto ai vertici Rai di chiarire «immediatamente» la vicenda, definendo inaccettabile che un giornalista del servizio pubblico potesse sfoggiare «in pompa magna una spilla simbolo del nazifascismo». 🔗 Leggi su Open.online

