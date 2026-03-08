Referendum giustizia Occhiuto | Marina Berlusconi richiama tutti a un confronto serio sulla riforma

Il leader di un partito politico invita a un confronto serio sulla riforma della giustizia e cita come esempio le recenti dichiarazioni di una nota imprenditrice. La sua richiesta arriva in un momento di discussioni pubbliche sul tema e mira a coinvolgere tutte le parti interessate. La proposta di avviare un dialogo più approfondito viene condivisa e ribadita attraverso un appello pubblico.

“Condivido pienamente le riflessioni di Marina Berlusconi al quotidiano ‘la Repubblica’. Il suo intervento ha il merito di riportare il dibattito sulla riforma della giustizia su un terreno di serietà e responsabilità, lontano da contrapposizioni ideologiche e da quella logica da derby che troppo spesso ha condizionato negli anni il confronto su questi temi. La riforma della giustizia non può e non deve essere affrontata con pregiudizi politici o con letture di parte, ma deve essere analizzata nel merito. Gli obiettivi della riforma sono quelli di migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni, rafforzare i principi dello Stato di diritto e del garantismo, assicurare sempre di più la centralità del giudice terzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

