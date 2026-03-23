Referendum parla Meloni | Rispettiamo la decisione Ora andiamo avanti

Da iltempo.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca solo l'ufficialità definitiva, ma i numeri tendono in quella direzione: il No ha prevalso nel Referendum sulla Giustizia, La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato un post su X: "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia". Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate 52.772 su 61.533 sezioni, l'80 per cento del totale, al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No ha ottenuto il 53,95% per cento dei voti, mentre il Sì il 46,05%per cento. Intanto, Collettivi annunciano manifestazioni in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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