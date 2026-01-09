Meloni | Andiamo avanti con il Piano Mattei Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia – Il video

Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa. In vista del summit Italia-Africa in Etiopia, si sottolinea l’importanza di consolidare le collaborazioni internazionali avviate nel 2025, anno in cui si è intensificato il presenza dell’UE nel progetto. Questa strategia mira a promuovere opportunità condivise e a rafforzare i legami diplomatici e economici tra i paesi coinvolti.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Il 2025 è stato l’anno dell’internazionalizzazione, del coinvolgimento dell’UE sul Piano Mattei. Abbiamo lavorato molto bene. Vogliamo mettere in piedi un piano che possa essere un esempio e cercare cooperazione con altri Paesi europei. Il Piano Mattei si è allargato e coinvolge 14 Paesi. Ogni anno l’obiettivo è aggiungere altri Paesi. Lavoriamo all’organizzazione del summit Italia-Africa. Si svolge ogni due anni e si svolgerà in Africa, in particolare in Etiopia. Partiremo dalle migliori pratiche”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: G20: Meloni incontra premier etiope, focus su piano Mattei e vertice Italia-Africa Leggi anche: Meloni rimette il “Mediterraneo globale” al centro della geopolitica: «Con il Piano Mattei lavoriamo per uno spazio sicuro e prospero» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viterbo alla conquista di Monte Carlo | FOTO; Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il Piano di gestione dei rifiuti, Schifani “Strada tracciata, andiamo avanti”. Meloni: Andiamo avanti con il Piano Mattei. Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia - “Il 2025 è stato l’anno dell’internazionalizzazione, del coinvolgimento dell’UE sul Piano Mattei. ilgiornale.it

Meloni: Avanti sul piano Mattei, quest'anno summit in Etiopia - "Il 2025 è stato anno dell'internazionalizzazione delle iniziative del piano Mattei. ilgiornale.it

Meloni, piano energia: intervento da 3 miliardi. Il segnale alle imprese - Un traguardo che la premier Giorgia Meloni ha nel mirino da un pezzo, ma che è stata costretta a tenere in stand by per ... ilmessaggero.it

Meloni: Andiamo avanti con il Piano Mattei. Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia

*TRICOLORE: MELONI, 'RAPPRESENTA LA NOSTRA STORIA, ONORE ALLA PATRIA E ALL'UNITA' NAZIONALE'*= ADN0071 7 POL 0 ADN POL NAZ TRICOLORE: MELONI, 'RAPPRESENTA LA NOSTRA STORIA, ONORE ALLA PATRIA E ALL'UNITA' N - facebook.com facebook

La Legge di Bilancio del Governo Meloni non risponde alle esigenze degli italiani. Mentre la maggioranza litiga e perde la faccia, noi abbiamo lavorato e presentato proposte concrete per migliorarla. I nostri emendamenti approvati sono pochi ma sono battagl x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.