Pur di votare al referendum sulla Giustizia, migliaia di fuorisede hanno assunto l’incarico di rappresentante di lista. Eppure in alcuni casi si sono verificati ostacoli con i presidenti del seggio: lo hanno denunciato il Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e il Partito di rifondazione comunista. Tra i compiti del rappresentante di lista c’è l’osservazione di tutte le operazioni: dalla costituzione del seggio, passando per la votazione e la chiusura fino allo scrutinio. Tra le sue facoltà, quella di votare proprio nella sede dove è stato designato dal partito o dalla forza politica. E’ scritto nelle istruzioni del ministero... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, ostacoli al voto dei rappresentanti di lista fuorisede. M5s: “Qualcuno si è rivolto alle forze dell’ordine, altri hanno firmato moduli”

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