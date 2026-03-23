Referendum ostacoli al voto dei rappresentanti di lista fuorisede M5s | Qualcuno si è rivolto alle forze dell’ordine altri hanno firmato moduli
Pur di votare al referendum sulla Giustizia, migliaia di fuorisede hanno assunto l’incarico di rappresentante di lista. Eppure in alcuni casi si sono verificati ostacoli con i presidenti del seggio: lo hanno denunciato il Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e il Partito di rifondazione comunista. Tra i compiti del rappresentante di lista c’è l’osservazione di tutte le operazioni: dalla costituzione del seggio, passando per la votazione e la chiusura fino allo scrutinio. Tra le sue facoltà, quella di votare proprio nella sede dove è stato designato dal partito o dalla forza politica. E’ scritto nelle istruzioni del ministero... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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