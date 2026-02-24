Niente voto ai fuorisede? Cgil Padova e Udu attivano la rete dei rappresentanti di lista

Cgil Padova e Udu criticano la decisione di non consentire il voto ai fuorisede, sottolineando che oltre 5 milioni di studenti e lavoratori sono stati esclusi dalle urne. La normativa attuale impedisce loro di partecipare al voto nel comune di residenza, anche se vivono lontano. Questa scelta del governo lascia molti giovani senza voce durante le consultazioni elettorali. La questione rimane aperta e rischia di ripercuotersi sulle prossime elezioni.

«Il prossimo appuntamento referendario rischiava di escludere nuovamente più di 5 milioni di elettori fuori sede in tutta Italia, privati della possibilità di votare nel comune di domicilio a causa di una normativa che il governo ha scelto di non modificare. Un’infausta eventualità molto sentita nella nostra città che, come sappiamo tutti, è sede di un’Università frequentata da giovani provenienti da tutto il Paese. Di fronte a questa deliberata esclusione, in collaborazione con l’Udu, abbiamo deciso di strutturare un’iniziativa concreta per garantire l’esercizio di un diritto costituzionale fondamentale, attraverso la norma che consente al comitato referendario di designare i rappresentanti di lista, che hanno diritto di votare nel seggio dove sono designati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Udu Palermo: "Elezioni dei rappresentanti degli studenti convocate con pochi giorni di anticipo"Le elezioni per i rappresentanti degli studenti all'Università di Palermo sono state convocate con breve preavviso, con le consultazioni che interesseranno la maggior parte dei 160 Consigli dei Corsi di Studio dell'Ateneo nei prossimi giorni.

Niente voto per i fuorisede al referendum. Perché è stato bocciato e a che punto siamo con la leggeLa proposta di permettere ai fuorisede di votare al referendum sulla Giustizia di marzo è stata bocciata sia in Senato che alla Camera.

