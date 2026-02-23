Tour Lega Salvini Toscana Crippa | Vicinanza alle forze dell’ordine e sì referendum giustizia

Crippa ha visitato diverse città toscane durante il tour della Lega Salvini, motivato dalla campagna per il sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. Ha espresso vicinanza alle forze dell’ordine, incontrando cittadini e sostenitori lungo il percorso. Durante gli incontri, ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’ordine pubblico e di sostenere le riforme proposte. La presenza del partito ha attirato molti passanti e supporter della causa.

Tour Lega Salvini con gazebo in Toscana. Il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini in un week end nelle città toscane per il sì leghista relativo al referendum giustizia al voto 22 e 23 marzo. Sia per l'iniziativa ' Io sto col poliziotto'. (Foto Fb Lega Toscana Salvini Premier) Lega Salvini che con Andrea Crippa, deputato, responsabile Toscana del partito guidato da Matteo Salvini, ha nominato Elena Meini responsabile regionale enti locali. (Foto Fb Elena Meini) Meini consigliera regionale uscente, la più votata Lega alle regionali 2025 ma esclusa dal Consiglio regionale. Andrea Crippa domenica 22 febbraio a Livorno col senatore Manfredi Potenti: "Molte persone in tutta la Toscana si sono avvicinate con interesse ai gazebo della Lega per sottoscrivere la nostra petizione a favore delle forze dell'ordine che, sempre più spesso, rischiano, purtroppo, l'incolumità per garantirci una maggiore sicurezza.