Referendum Nordio bocciato nella sua Treviso | vince il No con il 50,25%

TREVISO - Nemo profeta in patria, recita una locuzione latina, e Nordio è stato bocciato nella sua Treviso. La città natale del ministro della Giustizia, infatti, «boccia» la riforma sull'ordinamento giudiziario. Al referendum costituzionale, nel capoluogo della Marca vince il No con il 50,25%, pari a 21.147 voti. Il risultato del capoluogo della Marca è in controtendenza rispetto al dato provinciale dove il sì è al 61,09% provvisorio, e a quello regionale veneto, dove il sì sta vincendo con il 58,12%. Referendum, in Veneto avanti il Sì a metà scrutino dei voti. A Venezia avanti il No . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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