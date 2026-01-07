È stata raggiunta quasi quota 250.000 firme per la petizione popolare che chiede un referendum costituzionale sulla riforma della separazione delle carriere in magistratura, proposta dal piano di Nordio. L'iniziativa riflette un ampio coinvolgimento pubblico e si avvicina alla soglia del 50% necessaria per avviare il procedimento referendario, contribuendo al dibattito sulla riforma in corso.

È ormai arrivata quasi a 250mila firme l’iniziativa popolare per chiedere il referendum costituzionale sulla riforma della separazione delle carriere in magistratura. Si può firmare cliccanto su questo link, usando lo Spid o Carta d’identità elettronica. La petizione è aperta dal 22 dicembre sul sito del ministero della Giustizia, dopo che 15 giuristi hanno presentato in Cassazione una richiesta alternativa a quella depositate dai parlamentari di maggioranza e di opposizione (ammesse lo scorso 18 novembre). La mobilitazione serve soprattutto a rendere più complicato il piano del governo di accelerare i tempi del voto, convocando le urne senza aspettare il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale: cioè il termine entro cui i soggetti legittimati dalla Carta – 500mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di ciascuna Camera – possono chiedere il referendum confermativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, quasi 250mila firme contro il piano di Nordio: petizione al 50%

Leggi anche: Referendum, partenza sprint per la petizione contro il piano di Nordio: già più di 50mila firme

Leggi anche: Referendum, quasi 200mila firme contro la riforma Nordio. Conte: “Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Referendum e firme: in attesa del comitato metà raccolta è fatta.

Referendum, quasi 250mila firme contro il piano di Nordio: petizione al 50% - C'è tempo fino alla fine di gennaio per arrivare a quota 500mila firme e bloccare il piano del governo per accelerare i tempi del voto ... ilfattoquotidiano.it