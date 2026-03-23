Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. Secondo la prima proiezione del Opinio- Rai, il Sì è al 46,9% e il No al 53,1%. A Milano i magistrati festeggiano ai primi dati Era un provvedimento che noi avevamo nel programma elettorale, avevamo il dovere di portarlo avanti perché era un impegno che avevamo assunto nei confronti degli italiani a cui abbiamo chiesto esprimersi”. Così il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, allo speciale di La7 sul referendum sulla giustizia. Se adesso serve una riforma elettorale? “Non credo che cambi la nostra agenda parlamentare – ha spiegato -, perché come avevamo detto fin dall'inizio le vicende attinenti alla consultazione referendaria era sganciata”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, No al 54,7%: "Vantaggio incolmabile". Conte esulta, Bignami: "L'esito non incide sulle sorti del governo"

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