Referendum | Bonafè ' Bignami inqualificabile ok magistratura solo se dà ragione a governo'
La deputata del Partito Democratico, Bonafè, torna a criticare Bignami, definendolo inqualificabile. Secondo lei, la maggioranza si affida alla magistratura solo quando conferma le sue posizioni, creando una situazione che rischia di indebolire il ruolo delle istituzioni e alimentare tensioni politiche.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Ci risiamo: per questa maggioranza la magistratura ha ragione solo quando dà ragione al Governo. Quando invece svolge il proprio ruolo in autonomia, diventa improvvisamente parte di un complotto”. Lo dichiara Simona Bonafè, vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico alla Camera e capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali. “Sono inqualificabili le dichiarazioni di Galeazzo Bignami, che ancora una volta dimostrano un approccio maldestro e pericoloso al confronto democratico, fatto di sospetti, attacchi agli arbitri e delegittimazione delle istituzioni di garanzia". 🔗 Leggi su Iltempo.it
