Referendum Giustizia in vantaggio il no | decisiva l'affluenza per l'esito

Il referendum sulla riforma della Giustizia sta dividendo gli italiani. Finora, con meno della metà degli aventi diritto che ha votato, il No è avanti al 51,1%. Se invece si supera il 59% di affluenza, il Sì potrebbe vincere. La decisione dipende molto dalla partecipazione alle urne.

Il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia divide il Paese: con un'affluenza al 46,5% il No sarebbe al 51,1%, mentre con una partecipazione vicina al 59% passerebbe il Sì. Polarizzazione netta tra centrodestra e centrosinistra, mentre sicurezza e ordine pubblico spaccano ancora l'opinione pubblica.

I sondaggi mostrano che oltre il 50% degli italiani sono convinti a votare Sì al referendum sulla Giustizia.

A meno di due mesi dal voto, l’Italia si prepara a un referendum sulla giustizia che sta dividendo profondamente l’opinione pubblica.

Referendum giustizia, per cosa si vota e perché l'affluenza sarà decisiva

Ultimo sondaggio sul referendum di marzo. Il sì è in vantaggio ma la vittoria dipenderà dall’affluenza stimata ben sotto il 40%Ultimo sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia (22-23 marzo): il sì è per ora in vantaggio di cinque punti percentuali su una affluenza (modesta) stimata sotto il 40%; cioè si prevede c ... blitzquotidiano.it

Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: testa a testa tra si e noIl prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in Italia si presenta come una consultazione dagli esiti incerti, secondo l’ultimo ... thesocialpost.it

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com

Italia Mattanza. . Referendum, Marco Travaglio Affonda Nordio: "Il Miglior Testimonial del NO al Referendum Giustizia... Che Crede di Fare Propaganda per il SÌ!" DiMartedì 10 febbraio 2026 - facebook.com facebook