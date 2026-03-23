Referendum No al 54% | Vantaggio incolmabile Conte esulta Bignami | L' esito non incide sulle sorti del governo

Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. A due terzi dello scrutinio, il No è saldamente avanti. A Milano i magistrati festeggiano ai primi dati, a Napoli intonano "Bella ciao" "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia". Così la premier Giorgia Meloni pubblicando un videomessaggio sui social. Era un provvedimento che noi avevamo nel programma elettorale, avevamo il dovere di portarlo avanti perché era un impegno che avevamo assunto nei confronti degli italiani a cui abbiamo chiesto esprimersi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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