Provincia choc resa dei conti nel centrodestra | Mancano voti riflettiamo

La tensione nel centrodestra salentino è alle stelle. Dopo le ultime consultazioni, i rappresentanti del partito si sono ritrovati per discutere dei risultati. La provincia di Lecce, infatti, conferma il suo ruolo di roccaforte del centrosinistra, e nel centrodestra cresce la preoccupazione per i voti mancanti. La riunione si è trasformata in un confronto diretto, con alcuni esponenti che chiedono di riflettere sui passi da fare in vista delle prossime sfide elettorali. La situazione resta calda e il dibattito acceso.

La Provincia di Lecce resta roccaforte incontrastata del centrosinistra e nel centrodestra scatta la resa dei conti. Fabio Tarantino, 43 anni, primo cittadino di Martano e presidente facente funzioni della Provincia, ha sbaragliato i pronostici della vigilia e ha avuto la meglio su Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, candidata e sostenuta da tutte le forze del centrodestra. Il risultato finale parla di 49.474 voti ponderati per Tarantino (pari al 53,67 per cento) e 42.695 voti ponderati per la Poli (46,32 per cento). La senatrice è stata "tradita" proprio dai due comuni più popolosi, contrassegnati dalla "fascia verde" (da 30.

