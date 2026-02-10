Vannacci le armi a Kiev e i traditori | la resa dei conti nel centrodestra

Nel centrodestra si riaccendono le polemiche su Vannacci e le sue dichiarazioni. La sua presenza pubblica e le affermazioni sulle armi a Kiev hanno acceso un dibattito acceso tra i politici. Alcuni lo difendono, altri chiedono chiarimenti e si allontanano. La partita politica si fa sempre più tesa, con i commenti che si susseguono senza sosta.

Approfondimenti su Vannacci Kiev Provincia choc, resa dei conti nel centrodestra: «Mancano voti, riflettiamo» La tensione nel centrodestra salentino è alle stelle. Dopo le regionali ci sarà la resa dei conti nel Pd Ultime notizie su Vannacci Kiev Argomenti discussi: Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all'Ucraina; Prima mossa di Vannacci, sfida Salvini con lo stop alle armi a Kiev; Vannacci attacca Salvini: È lui il traditore e lancia Futuro Nazionale; Vannacci, prima sfida al governo: Voteremo contro le armi a Kiev. L'esordio dei vannacciani in Aula è un attacco frontale a Salvini: il voto sulle armi all'Ucraina slittaI tre deputati di Futuro nazionale di Roberto Vannacci, nel loro primo intervento in Aula, sul decreto per le armi all'Ucraina attaccato Matteo Salvini Scontro Calenda-Vannacci: «Lei è il patriota di Putin». «Vai a Kyiv». Il videoLite a L'aria che tira tra il leader di Azione e il fondatore di Futuro nazionale sul decreto che manda nuovi aiuti in Ucraina. Cos'è successo. Toni accesi a L'aria che tira su La7 tra il leader di Az Un teatrino davvero ridicolo. I deputati di Vannacci propongono emendamenti contro l'invio di armi all'Ucraina, lo stesso fanno Verdi-Sinistra e M5S. L'esito Il governo pone la fiducia per timore di defezioni leghiste, l'opposizione si mostra ancora una volta di Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera. Domani è previsto l'arrivo del dl Ucraina, che proroga l'invio di armi a Kiev e su cui il governo si appresta a porre la fiducia. I deputati vannacciani (tra cui due ex leghisti) hanno deciso di sfidare la

