Poco dopo aver appreso la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, nella sede dell'associazione Napoli i magistrati hanno brindato al canto di "Bella Ciao" e intonato cori contro la presidente del Consiglio: "Chi non salta Meloni è". Abbracci e sorrisi nella sede dell'Associazione Nazionale Magistrati. Tra i presenti, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Mentre il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina e, per il momento, preferisce non commentare. Il riferimento partigiano è solo l'ultimo degli inopportuni riferimenti alla ben più seria lotta di liberazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, delirio magistrati: Bella Ciao e cori contro la Meloni

Articoli correlati

Referendum, vince il No: a Napoli i magistrati festeggiano cantando 'Bella ciao'Una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario e considerati i risultati che danno la vittoria del...

Leggi anche: **Camera: cori, spintoni e Bella ciao, giornata di tensione e la conferenza sulla remigrazione salta**

Una raccolta di contenuti su Bella Ciao

Referendum, a Napoli i magistrati brindano cantando Bella ciao. Il video della festadi Leandro Del Gaudio Cantano Bella ciao e si emozionano di fronte ai dati dello spoglio del referendum. Eccoli i vertici e la base della Anm distrettuale, quelli che si sono battuti per ... ilmattino.it

Napoli, al referendum vince il No e i magistrati cantano Bella ciaoQuando la vittoria del No alla riforma della Giustizia è ormai più che consolidato, esplode un liberatorio canto: Bella ciao risuona nella piccola sala dell'Associazione magistrati di Napoli dove gi ... napoli.repubblica.it