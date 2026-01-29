Gerry Scotti rompe il silenzio dopo il video di Corona | le sue parole

Gerry Scotti rompe il silenzio dopo il video di Corona. Il conduttore ha deciso di parlare pubblicamente, a pochi giorni dalla diffusione delle insinuazioni di Fabrizio Corona nel progetto Falsissimo. Scotti ha spiegato di non aver mai avuto rapporti con Corona e di essere rimasto sorpreso dalle accuse, chiedendo rispetto e chiarezza.

Gerry Scotti interviene pubblicamente dopo le insinuazioni circolate online negli ultimi giorni, rilanciate da Fabrizio Corona nell'ambito del progetto Falsissimo. Al centro della vicenda ci sarebbero presunti comportamenti inappropriati e relazioni che il conduttore avrebbe avuto con alcune delle storiche Letterine di Passaparola circa 25 anni fa. Il presentatore, noto per uno stile comunicativo misurato e raramente incline allo scontro mediatico, sceglie di rispondere attraverso un'intervista al Corriere della Sera. In quell'occasione respinge le ricostruzioni che lo riguardano, definendole una costruzione priva di fondamento e motivata da interessi economici e di visibilità.

