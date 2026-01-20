Le sue parole Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul lutto di Stefano De Martino

Pier Silvio Berlusconi ha recentemente commentato il lutto che ha colpito Stefano De Martino, il quale ha perso suo padre. La notizia ha suscitato molta attenzione nel settore dello spettacolo e tra i fan del conduttore napoletano, evidenziando l’importanza di momenti di riflessione e vicinanza in situazioni di dolore.

La notizia della morte del padre di Stefano De Martino ha colpito nel profondo il mondo dello spettacolo e il pubblico che da anni segue il conduttore napoletano. Nella mattina del 19 gennaio si è spento Enrico De Martino, aveva 61 anni. Una perdita che arriva in un momento particolarmente intenso della carriera televisiva di Stefano, oggi uno dei volti più riconoscibili e amati del piccolo schermo italiano, capace di unire leggerezza, ironia e un rapporto diretto con il pubblico. Il legame tra Stefano De Martino e il padre Enrico è sempre stato raccontato come discreto, profondo, lontano dai riflettori. Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di De Martino, una figura stimata nel panorama dello spettacolo italiano. Pier Silvio Berlusconi si stringe a Stefano De Martino nel dolore per la perdita del caro papà". Con queste parole, l'amministratore delegato di Mediaset ha voluto esprimere la sua vicinanza al conduttore, colpito dalla scomparsa del padre Enrico, avvenuta il 1

