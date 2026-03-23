Referendum Meloni | Rispettiamo decisione degli italiani Avanti con determinazione impegno non cambia

(Adnkronos) – "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione". Lo dice in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni, commentando la vittoria del No al referendum sulla giustizia. "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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