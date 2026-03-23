« La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione». Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social. «Resta chiaramente il rammarico - aggiunge parlando all’aperto, con una siepe alle spalle - per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La premier Meloni sui social: "Rispettiamo la decisione degli italiani. Andremo avanti con responsabilità"

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