Meloni dopo il referendum | Gli italiani hanno deciso rispettiamo la loro scelta

Roma, 23 marzo 2026 – Dopo l’esito del referendum sulla riforma della giustizia, con la vittoria del No, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affida ai social la prima reazione ufficiale del governo e rivendica il percorso compiuto dall’esecutivo, sottolineando al tempo stesso il rispetto per il verdetto uscito dalle urne. “ La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini, e i cittadini hanno deciso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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CONTE ACCUSA MELONI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA, SCOPPIA LO SCONTRO

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“Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Noi dieci anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio Io mi sono dimesso da Premier, da Segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa”, queste le parole del facebook

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