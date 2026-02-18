Mercoledì delle Ceneri e Carnevale sembra non voler cedere il passo
Mercoledì delle Ceneri e Carnevale si sovrappongono quest’anno, creando un contrasto tra festa e riflessione. La giornata segna l’inizio della Quaresima, un periodo di 40 giorni dedicato alla penitenza per i cattolici, che durerà fino alla Pasqua. Questa coincidenza sorprende molti, poiché il Carnevale si chiude con le sue maschere e allegria, mentre le ceneri invitano alla sobrietà. La data di quest’anno rende evidente come le tradizioni si intreccino nel calendario religioso. La questione resta aperta per chi si appresta a vivere i prossimi giorni.
La liturgia del giorno vuole che da oggi per i cattolici inizi un periodo di penitenza che terminerà a Pasqua. Questa mattina, il barbiere del villaggio ha voluto rompere il ghiaccio con un nuovo cliente, dicendogli che buona parte degli italiani da oggi inizia un periodo catartico. Il nuovo cliente, che aveva ascoltato con attenzione il Figaro, gli ha chiesto come ci si sarebbe dovuti comportare nei confronfonti di Carnevale e dei suoi supporter, che non davano cenno di volersi fare da parte. Il siparietto appena riportato dovrebbe – meglio usare il condizionale – indurre la maggior parte degli italiani a convincersi che è ora di liberarsi di paturnie schierate a arte da chi ritiene che la malafede è più che necessaria (!) per tentare di riportare ordine nel Paese.
Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle CeneriLe Filippine hanno iniziato il Mercoledì delle Ceneri con processioni e messe, perché i fedeli vogliono prepararsi spiritualmente alla Pasqua.
Mercoledì delle Ceneri in cattedrale, primo appuntamento di Quaresima e veglia delle QuarantoreMercoledì 18 febbraio, l'Arcivescovo ha celebrato la Messa in cattedrale alle 18, dando inizio alla Quaresima e alla veglia delle Quarantore, dopo le funzioni delle 8 e delle 11.
