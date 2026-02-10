a furia di non voler fare come renzi al referendum meloni rischia la fine di renzi al referendum

Meloni si trova in una posizione difficile. Nonostante abbia deciso di sostenere il Sì al referendum, appare chiaro che anche tra i suoi, c’è chi non condivide questa scelta e non sembra particolarmente convinto. La campagna si fa complicata, e il rischio di finire come Renzi, che perse il suo referendum, si fa più concreto. La situazione resta incerta, e le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada prenderà il governo.

Confesso un piccolo imbarazzo: mi trovo nella singolare condizione di dover votare Sì a un referendum che nemmeno chi l’ha voluto sembra particolarmente ansioso di vincere. E’ una sensazione bizzarra, come essere invitati a una festa in cui il padrone di casa si è già ritirato nelle sue stanze lasciando gli ospiti a sbrigarsela da soli con il buffet. Giorgia Meloni, è noto, ha stabilito che non commetterà “l’errore di Renzi”. Non politicizzerà il referendum. Lodevole proposito. Nel frattempo, dall’altra parte, quella del No, fervono i preparativi come alla vigilia dello sbarco in Normandia. E si politicizza ogni cosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

