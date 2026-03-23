Referendum Meloni al seggio per il voto | L’affluenza è una buona notizia – Video

“L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lasciando il seggio della Scuola Primaria Rosalba Carriera, in zona Spinaceto, dove ha votato in tarda mattinata, ha risposto ai cronisti che le chiedevano un commento ai dati sull’affluenza. Il riferimento della leader di FdI è al dato dell’affluenza, più alto rispetto alle attese. Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. sarebbe inorridito Genova, polemiche per lo spot con un maxi Sì sopra la sede di Primocanale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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