“Per la prima volta non andrò a votare”. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è Iacopo Melio, consigliere regionale toscano del Pd con disabilità motoria in carrozzina che alle elezioni regionali toscane del 2020 è stato il più votato nel collegio Firenze 1 contribuendo alla vittoria di Giani contro l’avversaria Ceccardi. Melio ieri domenica 22 marzo ha voluto spiegare il motivo per cui non si è potuto recare alle urne in occasione del Referendum costituzionale sulla giustizia, raccontando che, alla sua condizione, “da mercoledì si è aggiunta una bruttissima influenza con i miei conseguenti problemi respiratori”. Motivo che lo ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Melio (Pd): “Per la prima volta non voterò”. Il caso rivela i limiti del voto a domicilio

Articoli correlati

Referendum del 22 e 23 marzo: voto a domicilio e voto assistitoIn occasione del referendum del 22 e 23 marzo prossimi, i servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl sono a disposizione dei cittadini che...

Leggi anche: Lo sfogo di Melio: “Per la prima volta non posso votare”

Tutti gli aggiornamenti su Referendum Melio Pd Per la prima volta...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Melio (Pd): Per la prima volta non ce la faccio ad andare a votare; Lo sfogo di Melio: Per la prima volta non posso votare; Fine vita, Melio (Pd): Con lo strumento per Libera ha vinto il diritto di scelta; Il referendum sulla giustizia. È affluenza-record a Montelupo. Urne aperte anche oggi fino alle 15.

Referendum giustizia, Melio (Pd): Per la prima volta non ce la faccio ad andare a votarePer la prima volta non andrò a votare. Inizia così un lungo post che il consigliere regionale Iacopo Melio ha pubblicato tramite le sue pagine social ... gonews.it

Lo sfogo di Melio: Per la prima volta non posso votareUna brutta influenza impedisce al consigliere regionale di andare al seggio, lui spiega perché il voto a domicilio non è un’opzione ... msn.com

Italia Due. . POLITICA. REFERENDUM: SANT’ARSENIO E PERTOSA OLTRE IL 36% facebook

#omnibus Gianluca Di Feo commenta il dato di affluenza al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia x.com