Firenze, 22 marzo 2026 – “Per la prima volta non andrò a votare”. Affida il suo sfogo ai social il consigliere regionale toscano Iacopo Melio, che pone l’attenzione sulla questione del diritto di voto per chi ha un grave impedimento di salute. “Da mercoledì si è aggiunta una bruttissima influenza con i miei conseguenti problemi respiratori – racconta Melio – Ho votato con la mascherina il 20 settembre 2020, uscendo nonostante l’alto rischio Covid, per le regionali in Toscana. Ho perfino votato alle politiche del 25 settembre 2022 dal Centro Don Gnocchi di Firenze, dove ero ricoverato un mese dopo l’operazione della tracheostomia, quando mettere una croce non era proprio in cima alle mie priorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sfogo di Melio: “Per la prima volta non posso votare”

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